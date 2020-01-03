Tüm iller için trafik sigortası fiyatları: 2020'de trafik sigortası ne kadar oldu?

Milyonlarca araç sahibi, 2020 yılının gelmesiyle birlikte trafik sigortası fiyatlarında nasıl bir değişiklik yapılacağını merak ediyor. Her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında kazaya konu olan diğer aracın maruz kalması muhtemel bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigorta türü olan zorunlu trafik sigortası, şehirlere göre farklı tutarlarda hesaplanıyor. Peki illere göre 2020 trafik sigortası ne kadar? 2020'de trafik sigortasına zam yapıldı mı?

2020 TRAFİK SİGROTASI NE KADAR?

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına gidilmesinin ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5'luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020'de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi.

Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari, Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7'inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak.

İL İL TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI İÇİN İLERLEYİNİZ…