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Ocak ne kadar oldu? TEFE TÜFE artış zammı ne kadar, kaç TL?

Merakla beklenen Ocak belli oldu. Ocak ayına yeni girilmesi ile birlikte kira artış oranının ne kadar olduğu ve hesaplamasının nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçen Aralık ayında kiracılara yüzde 15,87 oranında zam yapılmıştı. Bu şekilde hem ev sahipleri hem de kiracılar ne kadar zam yapılacağını da öğrenmiş oldu. Her ayın başında TEFE TÜFE’ye göre belirlenen kira oranları enflasyonla doğrudan etkili oluyor. Şimdi ise gözlerini TEFE TÜFE’ye çeviren vatandaşlar Aralık 2019 enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyorlar. Bununla birlikte kira artış oranını da merak edenler "Kira artış oranı Ocak 2020 " araması yapıyorlar. Peki ne kadar oldu? Kiracılar ne kadar ödeyecek? Zam hangi oranda olacak? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 10:36
Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ocak kira artış zammı ne kadar, kaç TL?

ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK verilerine göre enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklandı. Şimdi ise gözler TEFE TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranlarına çevrildi. Bilindiği üzere Kira artışı hesaplamasında önceden ÜFE baz alınıyordu. 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Milyonlarca kiracı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı ne kadar merak ediliyor. Ocak ayı 2020 kira artış oranının açıklanması ile birlikte haberimizin detaylarından konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? OCAK 2020

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruluyor. Vatandaşlar hem kira artış oranını hem de enflasyon oranlarını merak ediyorlar. Peki kira artış oranı Ocak 2020 ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Haberimizin detaylarında merak edilen detaylar yer alıyor.

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Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ocak kira artış zammı ne kadar, kaç TL?
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