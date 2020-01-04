Polis maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak emekli polis maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de polis ve emekli polis maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte Polis maaşları ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 2020 Ocak polis ve emekli polis maaşları ne kadar? sorusunu yanıtladık…

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EMEKLİ POLİS MAAŞLARI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Polis maaşları merak ediliyor. Peki, polis maaşları ne kadar oldu?

Emekli Polis Maaşları;

Eski: 3207,9

Yeni: 3384,0

Polis Maaşları;

Eski: 5005

Yeni: 5280

Başkomiser Maaşları

Eski: 5468

Yeni: 5768

Komiser Maaşları

Eski: 5675

Yeni: 5675

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.