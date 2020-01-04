TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları nelerdir? TOKİ 100 bin konut projesi kura çekimi ne zaman?

16 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvurular hala sürüyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konu için talepler giderek artıyor. Henüz başvuru yapmayanlar ya da başvuru tarihini kaçırdığını düşünenler içinse vakit hala var. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu doğrultuda; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı. Başvurular hala sürerken vatandaşlar konuya yoğun ilgi gösteriyor. Henüz başvuru yapamayanlar ya da yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Kura çekimi ne zaman?

İşte tüm bilgiler!