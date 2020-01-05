Avukat maaşları ne kadar oldu? 2020 emekli zammının ardından avukat maaşları ne kadar?

Milyonlarca memura yapılacak zam miktarı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli oluyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Durum böyle olunca avukat ve emekli avukat maaşları da belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranlarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda; avukat maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 avukat ve emekli avukat maaşları!

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2020?

Emekli avukat maaşları;

ESKİ: 3101,9

YENİ: 3272,1

AVUKAT MAAŞLARI 2020

ESKİ: 4952

YENİ: 5224

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.