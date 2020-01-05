Başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte memur ve emekli başkomiser maaşı ne kadar?

2020 yılına henüz yeni girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına da zam geldi. TÜİK tarafından belirlenen rakamlar vatandaşların hizmetine sunuldu. Yılın son enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Bu doğrultuda; başkomiser maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte başkomiser maaşı ne kadar?

BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2020?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu bağlamda; 2020 başkomiser maaşları ne kadar oldu?

BAŞKOMİSER MAAŞLARI 2020

ESKİ: 5468

YENİ: 5768

EMEKLİ BAŞKOMİSER MAAŞLARI 2020

ESKİ: 3207,9

YENİ: 3384,0

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.