119 milyar $’lık rapor

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) 'Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu' hazırladı. ZAY Strateji Başkanı ve TTYD Başkan Danışmanı Zafer Ali Yavan tarafından hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslovski ve TTYD Başkanı Oya Narin'in de bulunduğu toplantıda tanıtıldı. 4 ayrı senaryonun belirlendiği rapora göre, 2033'te Türk turizminin büyüklüğü 119 milyar dolara ulaşacak.Baz senaryoya göre, turizmde hiçbir yapısal dönüşüm uygulanmazsa ne olacağı anlatıldı. Bu senaryoda, kişi başı milli gelir 19.544 bin dolara çıkarken, işsizlik oranı yüzde 9.5'ta kalıyor. Raporun en dikkat çekici bölümlerinden birisini 'turizm rezidansı senaryosu' oluşturuyor. Bu senaryo, konaklama tesislerinin bir bölümü veya tümünün 'turistik rezidans'a dönüşmesini içeriyor. Her 5 yılda yüzde 7 artan oranda tesisin dönüşeceği varsayılıyor. Bu uniteler satın alınabilecek ve adına tescil edilen turist tarafından kullanılabiliyor. Sahibi kullanmadığında otelci bu rezidansı işletebiliyor. Bu yolla, kişi başı turist harcamasının yüzde 10-15 yükseleceği ve 1.054 dolara çıkacağı belirtiliyor. Böylelikle, yıllık turizm gelirinin 88.5 milyar dolara çıkacağı vurgulanıyor. Sağlık turizminin bir alt kolu olarak öne çıkan 3. yaş turizmi (50 ve üzeri yaşlı turist) senaryosu da raporun önemli başlıklarından... Bu senaryoyla, hem gelirin artacağı hem de mevsimsellik engelinin ortadan kalkacağı vurgulanıyor. 3. Yaş Turizmi senaryosuyla, 2033'te turizm gelirinin 97 milyar dolara çıkacağı varsayılıyor. Kişi başı turizm harcamasının da 1.047 dolara yükseleceği belirtiliyor. Tanıtım Atağı Senaryosu'na göre, 2018'de 29.5 milyar dolar seviyesinde olan turizm gelirlerinin, 2033 yılında 119.2 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor. Aynı senaryoya göre gelen turist sayısının artması, kişi başı turizm harcamasının ise 649 dolardan 1.146 dolara çıkması öngörülüyor.TTYD Başkanı Oya Narin, dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibarıyla turist sayısının 104 milyona, turizm gelirinin 119 milyar dolara, kişi başına turist harcamasının 1.150 dolara çıkabileceğini söyledi. Narin, aynı şekilde senaryolara göre, işsizlik oranının 7.6'ya düşeceğini ve yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYH artışını ortalamada 1.6 puan yukarıya çekeceğini öngördüklerini söyledi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de "Önerilerin turizm odaklı stratejilerde yer bulmasını dilerim" dedi.KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin tabana yayılmadığında, tüm turizm politikalarının etkili ve sürdürülebilir olamayacağını belirterek, "Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkânlarımız var. Taksiciyi otelin kapısına yanaştırmak yerine komisyon geliri için rent a car bulunduran otelcilerimiz de var. Mevcut otelin yatak kapasitesini artırmayı, kişi gece geliri artırmak yerine total ciroyu artırmayı başarı gören yatırımcı arkadaşlarımız da var. 12 aylık personel istihdamını hedeflemek yerine 'Sezon geldiğinde komşunun personeline yüzde 5 fazla vererek çalarım' diyen otelci arkadaşlarımız da var. Bu açıdan zihniyet ve vizyon değişikliği kalıcı bir sonuç istiyorsak çok önemli" dedi.

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