Haluk Kalyoncu’ya yeni görev

BUGÜN NELER OLDU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu yapıldı. İki yılda bir düzenlenen seçimlerde toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi.DEİK'te iki yıl süresince görev alacak bazı İş Konseyi Başkanları'nda yeni isimlerle yola devam edilecek.Ülke iş konseylerinin dışında sektörel konseylere de seçim yapıldı. Enerji İş Konseyi Başkanlığı'na Haluk Kalyoncu, Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'ne Abdullah Çerekçi, Sağlık İş Konseyi'ne Dr. Reşat Bahat, Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'ne Munis Özer, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi'ne Prof. Dr. İrfan Gündüz seçildi. DEİK Başkanı Nail Olpak, "İş konseylerimiz bizim omurgamız ve bir omurganın var oluş gayesi; maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte, yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.