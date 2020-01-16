SGK, SSK ve BAĞKUR emekli intibak zammı yasası çıkarsa ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlarca emekliye intibak zammı müjdesi

Türkiye'de 12.3 milyon emeklinin zam miktarı 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu. Zamlı maaşlarına bu ay kavuşacak olan vatandaşlar, uzun bir süredir gündemde olan intibak yasası ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi ve sonrasında emekli olanlar arasında maaş farkları bulunuyor. Anayasa Mahkemesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yapılacak intibak yasası ile ilgili Meclis'i göstermişti. Konuyla ilgili Meclis'e de birçok kez teklif sunulmuştu. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili gözler Meclis'e çevrilmişken, TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdik, umutluyuz' söyleminde bulunmuştu. Peki, SGK, SSK ve BAĞKUR emekli intibak zammı yasa çıkarsa ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ İNTİBAK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin gözü intibak yasası için Meclis'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu, 'yetki alanının dışında kaldığı' gerekçesiyle kabul etmedi.