TOKİ 100 bin konut projesi başvuru sayısı ne kadar? 2020 TOKİ sosyal konutlarına kaç kişi başvurdu?

Toplu Konut İdaresi tarafından dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için son güne girildi. 16 Aralık'ta başlayan başvurular bugün sona erecek. Bu doğrultuda, başvurularını son güne bırakan vatandaşlar bankalar ve E Devlet aracılığıyla işlemlerini tamamlamaya çalışıyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyatlarına sahip proje aynı zamanda depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek.

2020 TOKİ KONUTLARINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOKİ 100 bin sosyal projesi kapsamında merak edilen en önemli konulardan bir tanesi de başvuru sayısı olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, 'TOKİ sosyal konut başvuru sayısı ne kadar?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşurken merak edilen sayıyı da resmen duyurdu. Peki, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sayısı ne kadar? Detaylar ilerleyen sayfada.