Turkcell Yapay Zekâ İlkeleri’ni açıkladı

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TURKCELL 2020'lerden itibaren teknolojideki gelişmelerin odak noktası olması beklenen yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı. Türkiye'de bu adımı atan ilk kurum olan Turkcell, böylece yapay zeka etiğine katkı sağlayan küresel oyuncular arasına katıldı. Turkcell'in İstanbul Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı Yapay Zeka İlkeleri "Çevre ve İnsan Odaklıyız", "Profesyonel Olarak Sorumluyuz", "Veri Gizliliğini Gözetiriz", "Şeffafız", "Güvenliği Esas Alırız" "Adil Davranırız", "Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız" başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel'in katıldığı toplantıda, Turkcell'in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı.