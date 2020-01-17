Gecekondu sorununa kökten çözüm

Sabah'ın gündeme getirdiği; yüksek binalara sınırlama getiren, kaçak yapıların önünü kapatan, değer artışlarının adil paylaşımını sağlayan düzenleme TBMM Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin sunduğu kanun teklifi, şehirlerin kaderini değiştirecek. Teklifte öne çıkan düzenlemeler, özetle şöyle:Gecekondu alanlarında TOKİ ile belediyeler arasında yetki çakışması giderilecek.Kıyılarda imar planı kararıyla millet bahçeleri yapılabilecek.İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Belediye meclisi çevredeki diğer yapılara da bakarak yükseklik sınırını belirleyecek.Köylerde yapılacak yapıların projeleri valilikçe onaylanıp, muhtarlığa bildirecek.Parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliği yapılamayacak.Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınacak.Kıyıların kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılamayacak.İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapılarda ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla güçlendirme yapılabilecek.Deprem riskine karşı ileri teknoloji gerektiren binaların projeleri uzman mühendislerin gözetiminde yapılacak.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan imar planı çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme süresi 15 günden 30 güne çıkarılacak.

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