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Zamlı ne zaman yatacak? 2020 Zamlı emekli ve memur maaşları kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar zamlı ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz ilk günlerini yaşadığımız 2020 yılında ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil memurun alabileceği en düşük ücret 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıkartılmış ve vatandaşlara duyurulmuştu. Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6.49 oranında artış yapılacağı da bildirildi. Ücretlerin kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatmaya devam ediyor. Peki, 2020 ne zaman yatacak? , hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 14:26 ABONE OL
Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 Zamlı emekli ve memur maaşları kaç TL oldu?

Yeni yılda maaşlarını alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde yer alan 2020 zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı bilgisi verilmişti. Kişilerin artış yaşayan bu ücretlerini alacakları tarih bilindiği üzere tahsis numaralarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret…

2020 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIYOR?

Bağ-Kur olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.

2020 zamlı maaşlar ile ilgili detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

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