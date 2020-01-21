Vakıf Katılım altın ve gümüşte ilk sırada

VAKIF Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştiren kurum oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2017'de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda külçe altın işlemlerine başlayan Vakıf Katılım, iki yıl içinde liderlik koltuğuna oturdu. 2018'de 425 milyon dolarlık altın ihracatı yapan Vakıf Katılım, 2019 içerisinde 63.4 ton fiziksel külçe altın alım satımı gerçekleştirdi. Böylece en fazla altın işlem hacmine sahip olan banka unvanını elde etti. Borsa İstanbul KMTP'daki toplam işlem hacminin yüzde 20.95'ini tek başına gerçekleştiren Vakıf Katılım, toplamda 58 bin 891 adet işlem yaparak adet bazında da en fazla işleme imza atan kurum oldu. Altın alış tarafında yüzde 12.58, satış tarafında ise yüzde 29.32'lik işlem payına sahip olan Vakıf Katılım, piyasa yapıcılık adına Borsa İstanbul'da hem alım hem de satım yönünde piyasaya sürekli likidite sağladı. 2019'da 236.7 ton fiziksel gümüş işlemi yapan Vakıf Katılım, gümüş işlemlerinde de toplam hacmin yüzde 24.10'unu gerçekleştirerek en fazla işlem hacmine sahip kurum oldu.

BUGÜN NELER OLDU