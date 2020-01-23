Dünyanın en zengin insanıydı… Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kimdir?

Dört ay gibi bir süre içerisinde servetini 15 milyar dolar artıran Fransız iş insanı Bernard Arnault, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçirdi. Ünlü Amerikan iş dergisi Forbes'a göre listenin en üst sırasında Jeff Bezos bulunuyordu. Bu unvan dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault'a geçti. Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu. Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu.

Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. Cuma günü itibariyle ise Amazon'un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH'nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.

Amazon hisselerinde yaşanan gerileme ile 56 yaşındaki Bezos'un kişisel serveti 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geldi. LVMH hisselerinin artması ile de Fransız iş insanı Arnault'un kişisel serveti 1,9 milyar dolar artış gösterdi. Forbes'e göre Arnault'un şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde.

JEFF BEZOS KİMDİR?

Amerikalı teknoloji girişimcisi Jeff Bezos 1964 doğumlu. Kurucusu ve başkanı olduğu e-ticaret sitesi Amazon.com onun yönetiminde dünyanın en büyük ve örnek alınan internet satışı şirketi oldu.

Bu öncü hareketi nedeniyle Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi. Amazon.com haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

Bezos,1986 yılında Princeton Üniversitesi'nin elektrik ve bilgisayar bilimi mühendisliğin bölümünden mezun oldu. 1986 yılından 1994'ün başlarına kadar Wall Street'te çeşitli alanlarda çalıştı.

1994'ün sonunda New York'tan Seattle'a doğru şehirler arası bir yolculuk sırasında Amazon'u kurdu. Şirket, çevrimiçi bir kitap mağazası olarak başladı ve o zamandan beri alanını video ve ses yayını, bulut bilişim ve yapay zeka da ek olmak üzere çeşitli e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine doğru genişletti.

27 Temmuz 2017'de, toplam serveti 90 milyar $'ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez 100 milyar doları aştı. Forbes, 6 Mart 2018'de, 112 milyar dolarlık servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.

Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar dolara yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin insanı" olarak belirlendi.