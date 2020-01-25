Tavuk Dünyası’nı sattı, Doyuyo’yu kurdu

TavukDünyası'nın kurucusu Mustafa Sait Kaya, markayı Mediterra Capital'e sattıktan sonra ağabeyi ve iki ortağıyla birlikte Doyuyo markasını kurdu. Kaya'nın hedefi 2022'ye kadar 100 restoran açarak, 2 bin kişiye istihdam sağlamak. Halen 10 olan restoran sayısını yılsonuna kadar 35'e çıkaracaklarını söyleyen Kaya, şunları anlattı: "30 yaşındayım, 2000'den beri restoran işindeyiz. Köfteci Ramiz ve Mado bayisiydik. 2012'de Tavuk Dünyası'nı kurduk. Sektörde bir açık yakaladık. Tavuk, yalnızca köfte veya dönercilerin menüsünde yer alan bir tüketim ürünüydü. Biz tavuğu markalaştırdık ve 135 şubeye ulaştık. Ardından markamızı satarak 10 milyon lira yatırımla Doyuyo'yu kurduk."Franchise ile büyümeyi planladıklarının belirten Kaya, markayı yurtdışına açmayı hedeflediklerini söyledi. Hedeflerinin bir Türk markası olarak dünyaya yayılmak olduğunun altını çizen Kaya, "Her restoranda 20 ile 25 kişi arası çalışıyor. Sultanbeyli'nde 4 bin metrekare alanda kurduğumuz fabrikada üretiyor, paketliyor ve dağıtımıyoruz" dedi. Restoranlarında 10-65 yaş arası herkesin damak tadına uygun yemek olduğunu ifade eden Kaya, "19-30 liraya herkes karnını doyurabilir" diye konuştu.

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