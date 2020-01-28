Çevrimtaş Köyü baştan inşa edilecek

Elazığ'da yaşanan depremden en çok etkilenen nokta depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinin Çevrimtaş Köyü oldu. 50 hanelik köyde deprem sırasında 2 vatandaş yaşamını yitirdi. Köyde bulunan evlerin tamamı yıkıldı. Jandarma birlikleri köydeki enkazın kaldırılması ve güvenliğin sağlanması için ilk günden beri çalışmalarına devam ediyor. Depremin ardından köy tamamen boşaltıldı.Enkaza dönen evlerinden eşyalarını çıkarmak için bekleyen köy halkından Ramazan Enik, "Evde oturuyorduk. Daha sonra bir gürültü oldu. Çocuklar bağırmaya başladı. Baktım ki, altımızdaki taban kayıyor kendimizi zar zor dışarı attık. O an etrafıma bakınca köyün son halini gördüm. Evler yıkılmıştı. Köyde 12 kişi vardı. Enkazda bulunanlar yardım istiyordu. Onları çıkarmaya çalıştık" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün depremin vurduğu Çevrimtaş'a geldi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte askeri helikopterle köye gelen Bakan Kurum yetkililerden bilgi aldı. Kurum, tek katlı evlerle köyün baştan inşa edileceğini söyledi.Elazığ'da depremde yıkılan ve ağır hasar gören binaların 90'lı yıllarda yapıldığı belirlendi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent merkezinde yıkılan binaların yapım yıllarının eski olduğunu söyledi. Şerifoğulları, son dönemde yapılan binalarda ilk incelemeler sonucu hasar olmadığını belirterek, incelemelerin sürdüğünü, kesin sonuçların bir süre sonra tespit edileceğini belirtti.

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