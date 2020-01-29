Dolar ne kadar? Güncel Euro dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar oldu? 29 Ocak

Dolar kuru hakkında son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomi piyasaları gözlerini Çin'deki corona virüs salgınına çevirmişken dolar ve Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde dolar 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Peki 29 Ocak Dolar ne kadar? Güncel Euro dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 29 OCAK 2020

Dolar ve Euro fiyatları hakkında son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir; güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dünya çapında yaşanan gelişmelerin küresel risk iştahını negatif etkilediği görülürken, gelen tepki alımları ile pay piyasalarında toparlanma çabası öne çıktı.

Yurt içi tarafta ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 119.801,63 puandan tamamlarken, dolar/TL paritesi son dönemdeki 5,93-5,96 bandındaki hareketini sürdürdü. Dolar/TL, bugün de 5,9461 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatı bugün alış 5,9461 TL, satış ise 5,9496 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro bugün alış 6,5437 TL , satış ise 6,5462 TL'den işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının izleneceğini belirterek, dış politik gelişmelerin ve koronavirüs ile ilgili haber akışının fiyatlamalar açısından daha belirleyici olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 121.600 puanın direnç konumda bulunduğunu söyledi.