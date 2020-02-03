Son Dakika Haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasalar tarafından merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.