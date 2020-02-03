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Son Dakika Haberi: Ocak ayı rakamları açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu…

() piyasaların uzun bir süredir merakla beklediği rakamlarını açıkladı. Enflasyon miktarı Ocak’ta yüzde 1,35 oranında artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 12,15 oldu. Öte yandan TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepetini de güncelledi. Haberimizin içerisinden Ocak ayı enflasyon rakamlarına ulaşabilir, TEFE- ne kadar oldu? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 17:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasalar tarafından merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.

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Son Dakika Haberi: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Piyasalar merakla bekliyordu…
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