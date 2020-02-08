Son dakika: Dolar ne kadar? 8 Şubat Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri ve ani iniş çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar haftaya yatay seyirde başlamış ve son iş gününde 6 lira bandındaydı. Durum böyle olunca da ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Dolar bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin'n Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya piyasalarını etkileyen salgın corona virüsü dolar fiyatlarını da etkiliyor. Peki Euro ve dolar ne kadar, kaç tl oldu? Haberimizde, Haberimiz içerisinden 8 Şubat dolay fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilir, son dakika gelişmelere bakabilirsiniz.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT

İşte 8 Şubat 2020 Cumartesi tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...