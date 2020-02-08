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Son dakika: ne kadar? 8 Şubat ve ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasa gündemini yakından takip edenler fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri merak ediyor. Her gün döviz kurlarında ani iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Hem yatırım hem düğünlerde hediye amaçlı alınan ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda hakim olan tedirginlik artıyor. Bu haftayı genel olarak yatay seyirde sürdüren ve dolar TL kuru, haftanın son işlem gününde yükselişe geçmiş ve 6 lira bandını aşmıştı. Peki 8 Şubat , kaç TL? İşte Euro ve dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika: Dolar ne kadar? 8 Şubat Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri ve ani iniş çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar haftaya yatay seyirde başlamış ve son iş gününde 6 lira bandındaydı. Durum böyle olunca da ellerinde döviz kuru bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden ' oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Çin'n Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya piyasalarını etkileyen salgın corona virüsü dolar fiyatlarını da etkiliyor. Peki ve , kaç tl oldu? Haberimizde, Haberimiz içerisinden 8 Şubat dolay fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilir, son dakika gelişmelere bakabilirsiniz.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU? 8 ŞUBAT

İşte 8 Şubat 2020 Cumartesi tarihli güncel döviz kurları ve canlı ...

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Son dakika: Dolar ne kadar? 8 Şubat Euro ve Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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