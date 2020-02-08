Yerli otomobile 400 KOBİ’den imza

Türkiye'nin otomobili (TOGG) için KOBİ'ler yatırımlara başladı. Ocak 2020 itibarıyla, 114 alt tedarikçiyle üretim planlaması yapılırken, 400'e yakın KOBİ de randevu sırasına alındı.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) öncülüğünde de özel bir tedarik ağı kuruldu. Burada da 25 firma ile anlaşma sağlandı. TOGG'un 2022 ile 2032 arasındaki süreçte KOBİ'lere 18 milyar liralık ek pazar yaratacağı hesaplandı. TOGG'a üretim adayı olan ve parça üreticisi Arma Bağlantı Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Adıgüzel, Türkiye'nin Otomobili'nin üretimi projesi için bağlantı elemanları ile her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.



YATIRIM YAPACAK

TOGG ile üretim masasına oturan bir başka firma ise Ar Metal oldu. Elektrikli aracın metal aksamlarını üretmeye hazırlanan firma, bunun için 3 milyon liralık yeni yatırım da yapacak.

Aracın lityum pilleri ve aküleri için de yerli firmalarla görüşmeler yapılıyor. Katma değeri en yüksek olan bu alanda 10 yıl içinde 7 milyarlık yatırım ve 300 tedarikçi ile çalışma planı var. TAYSAD Başkanı Alper Kanca da, "TOGG ile şu an görüşen ve masaya oturan 60 civarında üyemiz var. Bu firmalar halihazırda dünya devletine de üretim yapıyor. Bunlar arasında 25 firmayla işbirliğine başladılar. Bize gelen bilgilere göre, hedefleri 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek" dedi. Kendi dernekleri dışında da TOGG'un birçok KOBİ'ye fırsat yaratacağını söyleyen Kanca, "Otomotiv için devlet son 1-2 senedir olabilecek en iyi teşvikleri verdi. Amacımız yerli otomobilin tüm parçalarını yerli tedarikçiler olarak üretebilmek" diye konuştu.

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