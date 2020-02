74 firma gıda terörü listesinde

BUGÜN NELER OLDU

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesi amacıyla bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde son olarak gıdada hile yapan 74 firmaya ait 99 parti ürün daha ifşa edildi. Böylece bakanlık 2012'den bu yana bin 486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürünü kamuoyuna ifşa emiş oldu.Bu ürünler arasında yer alan bazı gazsız içecek ve nar aromalı içeceklerin içerisinde ilaç etken maddesi olduğu tespit edildi.Cankat markalı kırmızı toz biber ile bazı çay markalarında ise gıda boyası bulundu. Ayrıca Billur, Balkaymak, Balvital ve Çeşme markalı ballarda gli- koz olduğu tespit edildi.Bakanlık İstanbul, Kayseri, Amasya, Adana, Çorum gibi bazı bölgelerdeki restoranların et ürünlerinde ise sakatat tespit etti. Restoran isimleri bakanlığın internet sitesi üzerinden ifşa edildi.Adana'daki Dora Et restoranının sucuğunda, Hacı Usta Kebap ve Lahmacun Salonu'nun ise lahmacun harcında at, eşek eti tespit edildi.