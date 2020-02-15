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Son dakika haberi: fiyatı yükselişte! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

başta olmak üzere yükseliş devam ederken altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta sonu da en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 15 Şubat 2020 Cumartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 08:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Çeyrek altın fiyatı yükselişte! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın son işlem günü yaşanırken, çeyrek başta olmak üzere altın fiyatları son dakika yükselişi de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Bu noktada, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Gram ve fiyatı başta olmak üzere hafta başından bu yana yükseliş içerisinde olan alış satış rakamlarının Şubat ayı ortası itibarı ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 15 Şubat 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizden, 15 Şubat 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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