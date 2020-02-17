LC Waikiki bu yıl 5300 kişiye istihdam sağlayacak

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en fazla mağazaya sahip hazır giyim markası LC Waikiki, yurtdışındaki operasyonlarıyla birlikte 1000 mağazaya ulaştı. Markanın 1.000'inci mağazası 1 milyon dolar yatırım ve 40 kişilik istihdamla Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki River Mall'da açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "2019 zor bir yıl olmasına rağmen son çeyrekte faizlerin ve enflasyonun düşmesi ile toparlandık ve yılı yüzde 30 büyüme, 21.2 milyar liralık ciro ile kapattık. 4 bin 500 kişiye yeni iş yarattık. Bu yıl ise yeni yatırımlara paralel 5 bin 300 kişiyi daha işe alacağız" dedi.2023'te 1.500 mağaza ve 10 milyar dolar ciro hedeflediklerinin altını çizen Küçük, "5 milyon dolar ciro yapan bir mağaza 250 kişiye iş anlamına geliyor. Bu kahvede oturan bir genç ya da 14-15 yaşında evlendirilmeye zorlanan bir kız çocuğunun hayatını değiştirebilir" diye konuştu. Üç kıtada ve 47 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirten Küçük, "2023'e kadar Avrupa'nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Yurtdışı yatırımlarına 2009'da ilk olarak Romanya'da başladıklarını dile getiren Küçük, Türkiye dahil olmak üzere 18 ülkede pazar lideri olduklarını söyledi. Ağustos ayında yeni bir kıtaya giriş yaparak Güney Amerika ülkesi Peru'da mağaza açacaklarının altını çizen Küçük, "2020'de Güney Amerika ile 4. kıtaya girmiş olacağız. Toplam 130 yeni mağaza açacağız. Bu da yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırım anlamında geliyor" diye konuştu. Alt markalar LCW Dream ve LCW Home mağazalarını da büyütmeye devam edeceklerini ifade eden Küçük, mağaza açmanın mümkün olmadığı lokasyonlarda ise bu markaları mevcut mağazaların içerisinde konumlandıracaklarını söyledi.ALIMLARININ yüzde 95'ini Türkiye'den yaptıklarını dile getiren Küçük, koronavirüsle ilgili özellikle Avrupalıların rotayı Türkiye'ye kaydırmasını beklediklerini söyledi. Böyle bir durumda iç piyasada üretim yaptıracak atölye bulma sıkıntısı yaşayabileceklerinin altını çizen Küçük, "Yazlık koleksiyonları yaptırdık. Dolayısıyla yazın sıkıntı yaşamayız ama süreç uzun sürerse kış döneminde bir sıkıntı olabilir" dedi. Bangladeş'te mağazaları olduğunu dile getiren Küçük, "Bangladeş alımlarının büyük bölümünü Çin'den yapıyor. Dolayısıyla o mağazamız koronavirüsten negatif etkilenebilir" diye konuştu.✘ Yurtiçi mağaza sayısı: 481✘ Yurtdışı mağaza sayısı: 519✘ 2019 cirosu: 21.2 milyar TL✘ 2019 büyüme oranı: %30✘ 2019 ödenen vergibedeli: 740 milyon TL✘ İstihdam: 47 bin 700