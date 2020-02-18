Acme Holding’den yüzde 25 büyüme atağı

BUGÜN NELER OLDU

Bünyesinde Artemis Halı, Armis Yatak, Acme Tekstil, Etrofil İplik, Doğu Taşıt Muayene İstasyonları, Arte Enerji, Prato Exclusive, Armis Halı markalarını bulunduran ACME Holding, 2020'de yüzde 25 büyüme hedefliyor. Bu büyümeye ihracat pazar payını arttırarak ve bu yıl başında uygulanmaya başlayan KDV indiriminin desteğiyle ulaşacaklarını açıklayan Acme Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Batallı, 2020 yılında ihracat beklentilerinin büyük olduğunu açıkladı.Artemis Halı'nın 2019'u yaklaşık yüzde 47.57 büyüme ile bitirdiğini anlatan Batallı, "En yeni markamız Armis Yatak'ta ise yüzde 104 bir büyüme yakaladık" dedi. Armis Yatak'ın Türkiye'de 600 olan satış noktasını bu yıl yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini anlatan Batallı, "Yurtdışı pazar payını yüzde 30'lara çekeceğiz" diye konuştu.