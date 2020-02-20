Faiz indirimine devam

2019 temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği 5 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 12.75 puan indirerek yüzde 24'ten 11.25'e çeken Merkez Bankası dün de indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yarım daha indirerek yüzde 11.25'ten 10.75'e düşürdü. Böylece Merkez Bankası art arda 6 toplantıda toplam bin 325 puanlık faiz indirimine imza atmış oldu.



TOPARLANMA SÜRÜYOR

Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiği, yatırım ve istihdamda toparlanma sinyalleri alındığı vurgulandı. Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği kaydedildi.



VİRÜS METNE DE GİRDİ

Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin metne, Çin'deki korona virüsün de girdiği dikkat çekti. Son dönemde küresel büyümeye ilişkin artan belirsizliklerin gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebin ve risk iştahının dalgalı seyretmesine neden olduğu ifade edildi.

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