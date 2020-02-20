Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı ihtiyaç - taşıt - konut kredisine de yansıyacak mı?

2019 yılında Merkez Bankası'nın politika faizinde büyük indirimlere gitmesiyle hem özel hem de kamu bankaları kredi faizlerinde çok önemli düşüşlere gitmiş ve vatandaşlar rekor derecede kredi kullanarak hem ev-otomobil sahibi olma hayallerini gerçekleştirmiş, hem de diğer ihtiyaçlarını gidermişti. Merkez Bankası'nın 2020 yılındaki 2. toplantısında politika faizinde indirime gidildi. Vatandaşlar indirim kararının ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizlerine de etki etmesini bekliyor. Kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak isteyenler için en yeni oranları listedik.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99