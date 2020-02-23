Dedeman’a 1 milyon liralık zimmet şoku

Türkıye'nın en büyük otel gruplarından biri olan Dedeman Oteller zinciri, muhasebe şefi tarafından yaklaşık 1 milyon TL soyuldu. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İlker K., Dedeman oteller zincirinde muhasebe şefi olarak çalışıyordu. 2006 yılından beri söz konusu otelde görev yapan İlker K., geçtiğimiz aylarda izne çıktı.



Muhasebe şefi İlker K.



USÜLSÜZLÜK ORTAYA ÇIKTI

Genç adamın izinli olduğu dönemde muhasebe müdürü tarafından yapılan incelemede İlker K.'nin zimmetine yaklaşık bir milyon lira geçirdiği ortaya çıktı. Otel yetkililerince, K.'nin kendisine ait araçları otel sistemine dahil ederek bedelsiz akaryakıt aldığını, otele verilen çeklerin karşılığının ise K. tarafından arkadaşları İsmail D., Fatma D. ve Canan D.'nin hesabına gönderildiği ve K. tarafından otelin vergi taksitlerini ödemek üzere 380 bin lira çekildiği fakat vergi dairesinde ödemenin görünmediği ortaya çıktı. Durum kendisine iletildiğinde yine iddiaya göre, iznini yarıda kesti ve iş yerine döndü. Yine iddiaya göre zimmete geçirdiği parayı kabul eden İlker K. varlıklı bir aileden geldiğini bu nedenle zimmetine geçirdiği parayı rahatlıkla ödeyebileceğimi söyleyip, işten ayrılmak istedi.



BİR DE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Aradan bir süre geçtikten sonra İlker K., bu kez de tazminatını almadığını ileri sürerek İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Dedeman otele icra takibi başlattı. 200 bin lira alacağı olduğunu belirten İlker K.'nin otele gönderdiği tebliğler ise arkadaşı tarafından alınıp, otel yönetimine bildirilmedi. Şirketin banka hesaplarına ve araçlarına haciz konulduğunda durumu fark eden otel yönetimi icra takibine itiraz edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muhasebe şefi olarak çalışan İlker K. ve arkadaşının işbirliği içerisinde Dedeman Otel'i dolandırdığını belirtip, şahısların cezalandırılmasını istedi.