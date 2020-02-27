Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyetinde son dakika gelişmesi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığını bildirdi.

Büyükelçi Özoral, 25 Şubat'ta Bakü'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda görüşülen konuları ve imzalanan anlaşmaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'le Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldığını belirten Özoral, toplantıda ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını söyledi.

Toplantı sonrasında 13 anlaşma ile 1 ortak bildirinin imzalandığını bildiren Erkan Özoral, bu anlaşmalar arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Vize Muafiyeti Anlaşması ve Nahçıvan'a demir yolu yapımını öngören anlaşmanın öne çıktığını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ticarette karşılıklı olarak gümrük vergisi uyguladığını ve bu durumun bazı sektörlerde Türk ve Azerbaycan ürünlerinin rekabet gücünün azalmasına neden olduğunu belirten Özoral, bu olumsuz durumun sona ermesi için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını ifade etti.

Büyükelçi Özoral, anlaşmanın kısa sürede onaylanarak yürürlüğe gireceğini söyleyerek, "Bu anlaşmanın ticari ilişkilerimize önemli katkılarının olmasını bekliyoruz." dedi.

Özoral, "İki ülke vatandaşları birbirlerine 30 güne kadar turist amaçlı olarak gidip ziyaret edebiliyorlar. Bu süreyi de 90 güne çıkaracağız. Bunun neticesi olarak da gidiş gelişler kolaylaşacak. Kısıtlamalar hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de vatandaşların şikayetlerine neden oluyordu, bazı mağduriyetler doğmasına sebep oluyordu. Bu tür sorunların önüne geçmesi bakımından faydalı olacaktır ve vatandaşlarımızın karşılıklı olarak gidiş gelişlerini teşvik edecek bir anlaşma oldu." diye konuştu.

Toplantıda imzalanan Kars-Nahçıvan Demiryolu Hattı Projesi'ne İlişkin Mutabakat Zaptı'nı da değerlendiren Erkan Özoral, şu bilgileri verdi:

"Bu aslında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin konuşulmaya başlandığı günlerden beri gündemimizdeydi. Kars'tan Nahçıvan'a bir demir yolu uzatılması söz konusu. Bununla ilgili olarak çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Böylece Nahçıvan'ın dünya ile bağlantısının daha da güçlendirilmesi, bağlantısının çeşitlendirilmesi hedefleniyor."

Özoral, Iğdır'dan Nahçıvan'a bir doğal gaz boru hattının inşasının da toplantıda ele alındığını sözlerine ekledi.