Dolar kurunda son dakika hareketliliği yaşanıyor! Dolar ve Euro bugün 28 Şubat ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Bugün TÜİK tarafından 2019 yılı büyüme verileri açıklanacak ve bu veriler doğrultusunda kurun düşüş ivmesi kazanması bekleniyordu. Ancak dün İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırı nedeniyle döviz kurlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dolar/TL bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle de dengesiz bir grafik içerisindeydi. Haberimizin içerisinden 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını bulabilir, konuyla ilgili son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz. İşte 28 Şubat dolar/TL son durum!

DOLAR KURU SON DAKİKA! DOLAR VE EURO 28 ŞUBAT BUGÜN NE KADAR?

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…