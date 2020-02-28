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Dolar kurunda hareketliliği yaşanıyor! Dolar ve Euro bugün 28 Şubat ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

? İdlib’de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından döviz kurlarında da hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan beri dünya üzerinde etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle, yükselişe geçen dolar/TL, İdlib’de yaşanan saldırı sonrası 6.20’nin üzerine çıktı. Bu noktada Euro ise 6.80’in üstünde seyrediyor. Ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Dolar ve Euro bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 28 Şubat dolar/TL son durum!

Giriş Tarihi: 28.2.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 11:07 ABONE OL
Dolar kurunda son dakika hareketliliği yaşanıyor! Dolar ve Euro bugün 28 Şubat ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Bugün TÜİK tarafından 2019 yılı büyüme verileri açıklanacak ve bu veriler doğrultusunda kurun düşüş ivmesi kazanması bekleniyordu. Ancak dün İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırı nedeniyle döviz kurlarında artış yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere dolar/TL bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle de dengesiz bir grafik içerisindeydi. Haberimizin içerisinden '?' sorusunun yanıtını bulabilir, konuyla ilgili haberlerine ulaşabilirsiniz. İşte 28 Şubat dolar/TL son durum!

DOLAR KURU SON DAKİKA! DOLAR VE EURO 28 ŞUBAT BUGÜN NE KADAR?

ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

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Dolar kurunda son dakika hareketliliği yaşanıyor! Dolar ve Euro bugün 28 Şubat ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
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