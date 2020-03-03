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Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş getirebilecek

Yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.3.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 09:44 ABONE OL
Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'inde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak. 5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacak.

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Yabancılar beraberinde 5 kilograma kadar işlenmemiş altın getirebilecek
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