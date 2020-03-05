Son Dakika Haberi: Halkbank'tan emeklilere yüksek miktarda promosyon müjdesi! Emekli promosyonu başvurusu için...

Emekli promosyonu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılırken, konuya ilişkin yeni bir açıklma da Halkbank'tan geldi. Halkbank emekli promosyonu ile ilgili yayımladığı duyuruda, SSK ve BAĞKUR emeklileri için promosyon başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili bir kılavız da yayımladı. Açıklamaya göre Halkbank, emekli promosyonu ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir protokol imzalayacak. Peki, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu protokolün detayların neler var? İşte, vatandaşların araştırdığı emekli promosyonunda miktar, ödemelerin ne kadar süre ile yapılacağı ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiler ve izlenmesi gereken adımlar...

HALKBANK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, promosyon tutarları 1500 TL'ye kadar olan maaşlardan başlayıp 2 bin 500 TL'ye kadar olan maaşlar için ayrı ayrı belirlendi.

Tüm kategorilere göre promosyon miktarları haberimizde yer alıyor...