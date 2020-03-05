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Son Dakika Haberi: 'tan emeklilere yüksek miktarda müjdesi! Emekli promosyonu başvurusu için...

Emekli maaşına ek olarak uygulamaları, milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılırken, emekli promosyonu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak , emekli promosyonu ile ilgili müjdeyi verdi. Halkbank tarafından yapılan duyuruda, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Kurumu ile protokol imzalanacağını ve böylece emekli maaşı alan müşterilerine yüksek miktarlara varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Bu haberin ardından emekli vatandaşlar, emekli promosyonu nasıl alınır ve başvuru işlemi nasıl yapılır sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, Halkbank'ın emekli promosyonu ile ilgili duyurduğu protokole ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor...

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Halkbank'tan emeklilere yüksek miktarda promosyon müjdesi! Emekli promosyonu başvurusu için...

Emekli promosyonu milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılırken, konuya ilişkin yeni bir açıklma da Halkbank'tan geldi. Halkbank emekli promosyonu ile ilgili yayımladığı duyuruda, SSK ve BAĞKUR emeklileri için başvuru şartları ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili bir kılavız da yayımladı. Açıklamaya göre Halkbank, emekli promosyonu ödemesi için Kurumu ile bir protokol imzalayacak. Peki, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu protokolün detayların neler var? İşte, vatandaşların araştırdığı emekli promosyonunda miktar, ödemelerin ne kadar süre ile yapılacağı ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiler ve izlenmesi gereken adımlar...

HALKBANK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, promosyon tutarları 1500 TL'ye kadar olan maaşlardan başlayıp 2 bin 500 TL'ye kadar olan maaşlar için ayrı ayrı belirlendi.

Tüm kategorilere göre promosyon miktarları haberimizde yer alıyor...

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Son Dakika Haberi: Halkbank'tan emeklilere yüksek miktarda promosyon müjdesi! Emekli promosyonu başvurusu için...
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