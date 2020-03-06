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Ankara Sincan Saraycık kura çekimi başladı mı? TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

Her ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır. 100 bin sosyal konut projesine başlayan , hayalleri bir bir gerçekleştiriyor. Daha önce İzmir'de yapılması planlanan 3300, Muğla'da 500, Konya'da 1717, Kayseri'de 1250, Aksaray'da ise 372 daireyi kura çekimi yöntemi ile sahiplerine müjdeleyen TOKİ bugün de Ankara'da vatandaşlara güzel haberler verecek. TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekimi sonucunda toplamda 4.600 daire dağıtılacak. Peki TOKİ Ankara kura çekimi başladı mı, nerede yapılacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu soruların cevaplarını bulabilir, TOKİ Ankara kura çekimini canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 08:44 ABONE OL
Ankara Sincan Saraycık TOKİ kura çekimi başladı mı? TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla gerçekleşen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Ankara'da kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Başkent Ankara'nın Sincan Saraycık bölgesinde 2300 dairenin kurası çekilecek. Saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki farklı kura çekilirken kura çekimi Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda olacak. 2+1 tipi konut sayısı 1610, 3+1 tipi konut adedi ise 690 olarak belirlendi. Kura çekiminin biri saat 10:00'da diğeri ise saat 14:00'te başlayacak.

TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! (KURA SONUÇLARI SORGULAMA)

Ev sahibi hayali kuran Ankaralılardan binlerce kişi hayaline kavuşmak için saat 10:00'u bekliyor. TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta sorusu dün geceden beri en çok merak edilen ve araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi saat 10:00'da başlayacak ayrıca saat 14:00'da da bir kura çekimi daha olacak. 2+1 ve 3+1 dairelerin sayılarını da belirttik. Saatler 10:00'u gösterdiğinde yukarıdaki linke tıklayarak kura çekimini canlı izleyebilirsiniz.
Bir bilgi daha TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura çekimi Sincan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, TUZLA VE BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diğer tüm detayları için ilerleyiniz...

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Ankara Sincan Saraycık TOKİ kura çekimi başladı mı? TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı mı?
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