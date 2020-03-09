Dünya güvenli ödeme listesinin ilk Türk şirketi Finartz

Türkiye'den ilk kez bir finansal teknoloji kuruluşu dünyada sadece 71 firmanın sahip olduğu küresel 'güvenli ödeme' sertifikasına sahip oldu. Türk fintech Finartz, artık dünyanın her yerine yazılım ihraç edip e-ticarette ödeme hizmetinin güvenli olmasını sağlayabilecek. Türkiye'nin e-ticaret pazarının büyük bir bölümüne güvenli ödeme hizmeti sunan firma, 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödemede tek otorite olan EMVCo'dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu.31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0, alanında üç farklı ürünle listede yerini aldı. Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı üç ürünü bulunan ikinci firma oldu. Finartz'ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonuna sahip bir ürün geliştirmiş olmasının Türkiye'nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağının altını çizdi. Demir, "Akıllı doğrulama yöntemi ile alıcının satın alma davranışlarına aykırı işlemleri yapay zekâ ile kontrol eden yeni yazılım, kimlik hırsızlığının önündeki en güçlü engellerden biri haline geliyor" dedi.

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