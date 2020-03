Türkiye’nin parmak izini Havelsan alacak

Savunma sanayisinin beyni konumundaki Havelsan, sektörün teknolojik dönüşümüne öncülük ediyor. Alanında Doğu Avrupa'dan Asya Pasifik'e kadar olan bölgede en büyük teknoloji şirketi konumunda olan Havelsan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı POLSAN'la ortak yürüttüğü parmak izi teknolojisinin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi çalışmasında sona geldi. "Mühendislerimizin geliştirdiğimiz teknolojiyle kendi parmak izimizi kendimiz alacağız. Cari açığın azalmasına ciddi katkı sunacağız" diyen Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, üzerinde çalıştıkları projeleri SABAH'a anlattı.Yüksek teknolojinin kullanıldığı bu stratejik sektörü, Cumhurbaşkanımız şahsi himayelerine aldı. Bu sayede sektör ciddi bir ivme yakaladı. Bu alanda bağımsız değilseniz ulusal bağımsızlığınız kısıtlanır. Bizim işimiz, diğer vakıf şirketlerimizin ürettiği platform ve sistemleri daha akıllı hale getirmek. Onların ürettiği ürünlere, yazılım temelli çözümler koyarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin olmasını sağlıyoruz.Geçen yıl POLSAN'la ortak bir şirket kurduk. Bu iştirakimiz parmak izi konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye'nin parmak izini bugüne kadar yabancı ülkelerin teknolojisiyle izliyorduk. Çalışmanın birinci fazı bitiyor, nisanda teslim edeceğiz. Yani artık kendi parmak izimizi kendimiz alacağız. Her yıl yurtdışına ödediğimiz yüklü miktarda lisans parası içeride kalacak. Bu ürünümüz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi ve emniyetin ilgili birimlerinde kullanılacak.Kesinlikle var. Hatta Katar'la bu konuyu görüştük. Başka ülkelerle de görüşeceğiz. Kişisel verilerin korunmasının önemi giderek arttığı için ürüne yüksek talep var.Biz sadece savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirket değiliz. Bilişim teknolojileri üzerine çalıştığımız için sivil alanda da önemli işler yapıyoruz. Sivilin faaliyetlerimiz içindeki payı her geçen gün artıyor.Halen yüzlerce proje üstünde çalışan 2.000'e yakın personelimiz var. Bunların yüzde 75'i mühendis ve alan uzmanı. 10 civarındaki iştirakimizde yaklaşık 3.500, 500 firmadan oluşan ekosistemimizde ise 5.000 civarında çalışan var. 7-8 bin kişiyi bulan istihdamımız, daha da artacak.2020'YI ihracat yılı ilan ettiklerini belirten Atalay, hedeflerinin toplam satış gelirinin üçte birini yurtdışından elde etmek olduğunu söyledi. Ürün ve çözümlerini 16 ülkeye satan şirketin, 9 ülkede ise ofisi ve elemanları var. Yaklaşık 20 yıldır Pakistan'da olduklarını söyleyen Atalay, şunları kaydetti: "Varlığımız her geçen gün daha da pekişiyor. Denizaltı modernizasyonu yapıyoruz. Pakistan bizim için sadece bir pazar değil, dost ve kardeş ülke olarak desteklemek isteğimiz bir ortağımız. Ülkede sivil hastanenin otomasyon işini aldık. Kamuda iyi işler yaptığınızda bunun sivil uzantısı da gelişiyor. Kardeş ülke olarak gördüğümüz Katar'da şu anda sivil tarafta da bir takım işler gelişiyor. Bugüne kadar toplam satış anlamında en büyük işimizi Güney Kore ile yaptık. Hedefimizde Afrika pazarı var. Umman Silahlı Kuvvetleri'ne oparasyonlarını yönettiği yazılım platformu temin ettik. Motivasyonumuz çok yüksek."TÜRKIYE'NIN en çok çalışılmak istenen şirketlerinden biri olduklarını söyleyen Atalay, "Bilgisayar ve elektronik mühendisi alıyoruz. Okullarının ilk üçüne giren öğrencileri, kadro durumuna bakmaksızın istihdam ediyoruz" dedi. Yurtdışına gidenleri geri döndürmeyi önemsediklerini söyleyen Atlay, "Geçen yıl 15 kişi geri döndü. Hedefimiz maksimum sayıda mühendisi geri getirmek" diye konuştu.SANAL alemde güvenlik konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Atalay, şu tavsiyelerde bulundu: "Bir uygulama ücretsizse altında bir şey arayın. Her uygulamayı indirmeyin, sildiğinizi zannettiğiniz şeyler, aslında silinmiyor. 6 ayda bir telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürün. Şifre verme konusunda dikkatli olun. 1234 diye şifre vermek çok tehlikeli. Daha dikkatli olun."

