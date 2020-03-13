Son dakika: Kapalıçarşı altın fiyatları ani iniş çıkışlarını sürdürüyor! 13 Mart 2020 yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Corona virüsü nedeniyle piyasalardaki ani iniş çıkışlar yatırımcıların 13 Mart altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Analistler, salgına ilişkin endişelerin ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesi sürecinin devam edeceğini ön görürken yatırımcılar sarı metal üzerindeki değişimleri takip ediyor. Bununla ilgili olarak araştırılan konular arasında ise "Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm detaylar ve canlı rakamlar…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile tüm detayları takip edebilir analizlere ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…