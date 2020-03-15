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Altın fiyatları son dakika ani iniş çıkışlar sürüyor! 15 Mart , yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar?

Piyasalardaki hareketlilik sürerken son dakika altın fiyatları üzerindeki ani değişimler küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Analistler tarafından bu hareketliliğin nedeni olarak dünyayı etkisi altına alan Corona virüs olduğu kaydedilirken gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ", yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. 'dan gelen güncel rakamlara göre sarı metalde düşüş gözlemlenirken sizler için hazırladığımız haberimizde canlı rakamları takip edebilirsiniz. Peki, Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 15.3.2020 09:10 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika ani iniş çıkışlar sürüyor! 15 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken gün içerisinde birçok vatandaş "Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Sarı metalde ve tüm piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışlar ile ilgili analistler tarafından yapılan durum değerlendirmelerinde Corona virüsü salgının küresel ekonomiye olan negatif etkileri salgın süresince devam edecek. Peki, 15 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

15 MART GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dünya üzerinde tüm ülkelerdeki piyasaları etkisi altına alan salgın ile beraber yatırımcılar döviz ve altın kuru üzerindeki hareketlilikleri yakından takip ederken haberimizin devamından A Para ile güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...

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Altın fiyatları son dakika ani iniş çıkışlar sürüyor! 15 Mart Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?
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