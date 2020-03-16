Fed’den ikinci acil faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için, 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi. Fed, politika faizini yüzde 1.00-1.25 aralağından, yüzde 0.0-0.25 aralığına çekti. Banka, 500 milyar dolarlık kısmı hazine, 200 milyar dolarlık kısmı ise ipoteğe dayalı tahviller olmak üzere, toplam 700 milyar dolar parasal genişleme de yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirim kararından dolayı Fed'i kutlayarak, çok mutlu olduğunu ifade etti. Fed, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması üzerine, 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek, yüzde 1.00-1.25 aralığına çekmişti.