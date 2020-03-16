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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Dolar bugün ne kadar? Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 16 Mart

fiyatlarında hareketliliği: ? ve , kaç TL oldu? 16 Mart

Piyasalardaki hareketlilik sürerken fiyatları üzerindeki ani değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası FED, sürpriz bir şekilde faizi indirdikten sonra dolar/TL fiyatları düşerken ‘’ , kaç TL? sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşlar, 16 Mart Pazartesi sabahı itibariyle ve kurlarını araştırıyor. Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti. Döviz kurlarından gelen güncel rakamlara göre dolar ve fiyatlarını sizler için hazırladığımız haberimizde canlı rakamları takip edebilirsiniz. Peki, dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte döviz kurlarından gelen canlı ve güncel dolar fiyatları…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 14:07 ABONE OL
Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Dolar bugün ne kadar? Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 16 Mart

fiyatları gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken gün içerisinde birçok vatandaş "Bugün ve ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Corona virüsü salgının küresel ekonomiye olan etkileri devam ederken dolar kurlarında ani iniş ve çıkışlar sürüyor. Peki, 16 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Euro dolar fiyatları ne kadar? İşte döviz kurları!

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR? 16 MART

Dünya üzerinde tüm ülkelerdeki piyasaları etkisi altına alan salgın ile beraber yatırımcılar döviz kuru üzerindeki hareketlilikleri yakından takip ederken haberimizin devamından A Para ile güncel ve canlı Euro dolar rakamlara ulaşabilir tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,3340'tan alıcı buluyor.

İşte detaylar...

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Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Dolar bugün ne kadar? Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 16 Mart
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