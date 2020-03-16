Dolar fiyatlarında son dakika hareketliliği: Dolar bugün ne kadar? Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 16 Mart

Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken gün içerisinde birçok vatandaş "Bugün Euro ve dolar fiyatları ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam ediyor. Corona virüsü salgının küresel ekonomiye olan etkileri devam ederken dolar döviz kurlarında ani iniş ve çıkışlar sürüyor. Peki, 16 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Euro dolar fiyatları ne kadar? İşte döviz kurları!

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR? 16 MART

Dünya üzerinde tüm ülkelerdeki piyasaları etkisi altına alan salgın ile beraber yatırımcılar döviz kuru üzerindeki hareketlilikleri yakından takip ederken haberimizin devamından A Para ile güncel ve canlı Euro dolar rakamlara ulaşabilir tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,3340'tan alıcı buluyor.

İşte detaylar...