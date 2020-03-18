Yerli turiste tatil kampanyası geliyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakası, en büyük darbelerden birini seyahat sektörüne vurdu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil birçok ülke seyahat uyarısında bulunurken, İtalya gibi vaka sayısının hızla arttığı bazı ülkeler sınır kapılarını tamamen kapatarak kendini karantina altına aldı. Türkiye ise 20 ülkeye uçuşları geçici süreyle durdurdu. Türkiye'ye yönelik tatil taleplerinde iptalleri de beraberinde getiren bu durumun ardından turizmciler yaz sezonuna yönelik harekete geçti. Yerli turist için özel bir kampanya paketi hazırlığına başlayan turizmciler, yabancı turist kaybını yerliyle telafi edecek.



PAZARLAR TIKANDI

TÜRSAB TV'de yayımlanan 'Gazeteciler soruyor' programında sorunlarımızı yanıtlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün corona virüsü ile mücadelesini anlattı. Sektörün bugüne kadar yaşadığı en büyük krizle karşı karşıya olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Daha önce Rusya, Avrupa ya da başka ülkelerle sorunlar oldu ancak bu tek pazardı ve yerine alternatif koyduk. Fakat şu anda durum çok farklı, neredeyse bütün pazarlarda tıkınma var. Bu sadece bizim değil dünya seyahat endüstrisinin sorunu" dedi.







CÜZİ FİYATLARLA PAKET HAZIRLANIYOR

Bugüne kadar yurtdışından yüzde 40'a varan oranlarda iptal aldıkların ve yeni rezervasyonun gelmediğini aktaran Bağlıkaya, yabancı turistteki kaybı telafi etmek için yerli turiste yönelik özel bir kampanya hazırlığında olduklarını dile getirdi. Bağlıkaya, şunları anlattı: "Sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı Turizm İstişare Kurulu (TİK) ile yaz aylarına yönelik özel bir çalışma hazırlıyoruz. Havayolları belli destinasyonlarda sabit fiyat uygulayacak. Oteller kapasitelerinin bir kısmını ayıracak. Acenteler de bunu bir paket haline getirerek paketi sunacak. Bu fiyatlara ne kadar yansır söylemek zor ancak çok cüzi fiyatlarla sunmayı planlıyoruz. Çalışmayı önümüzdeki hafta tamamlayacağız."



TÜRKİYE YURTDIŞINDA ÖNE ÇIKACAK

Türkiye'nin virüse karşı çok güçlü bir mücadele yürüttüğünü aktaran Bağlıkaya, "Çok hızlı önlemler alındı. Hemen havalimanlarına termal kameralar yerleştirildi. Birçok ülkeye uçuş iptal edildi. Sınır kapıları kapatıldı. Sağlık bakanlığımız bugüne kadar çok başarılı bir operasyon yürüttü. Türkiye elinden geldiği kadar steril kalıyor" diye konuştu.

Önlem almada birçok ülkenin geç kaldığına dikkat çeken Bağlıkaya, "Türkiye'nin tanıtım kampanyalarında aldığı önlemleri çok iyi anlatması gerekiyor. Eğer vaka sayısı çok artmaz ve aldığımız önlemleri dünyaya iyi anlatabilirsek bu süreç atlatıldığında ülkemiz global arenada öne çıkacaktır. Her şey sakinleştiğinde ise talep ülkemize yönelir ve fiyatta düşüş yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Rakipleri içinde en çok global tur operatörüne sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Turizmdeki İHA ve SİHA'larımız da bu operatörlerimiz. Türk operatörler önceliği Türkiye'ye verir" dedi.

KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Bu kriz anında Booking, Expedia gibi sitelerden tatil alanların elinin yandığını anlatan Bağlıkaya, "Şu anda bir muhatap bulamıyorlar. Hiçbir servis alamadıkları gibi paraları da ödenmiyor. Biz bu krizle birlikte artık bu tür elektronik şirketlere ilginin azalacağını, gerçek tur operatörlerinin online sitelerine ilginin artacağını düşünüyoruz" dedi. Dünya turizm sektöründe kartların yeniden karıldığına dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu kriz sonrasında çok büyük dediğimiz aktörler değişecek çok büyük ulaşılamaz dediğiniz aktörler kan kaybedecek. Kriz bittiğinde zinde olmamız lazım. Ne kadar ayaktayız o kadar pazar payımızı artırırız" diye konuştu.



HER ŞEY DAHİL ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK

Türkıye'deki otellerin dezenfekte işlemleri için uluslararası bir şirketle anlaştıklarını aktaran Bağlıkaya, sezon öncesi için yeni tedbirler alacaklarını kaydetti. Virüsün devam etmesi halinde açık büfe sisteminin uygun olmayacağını aktaran Bağlıkaya, her şey dahil sisteminin şekil değiştireceğine ve yeni modellerin gelişeceğine dikkati çekti.

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