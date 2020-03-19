PTT'den Emekli promosyonları ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır?

Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? PTT'ye promosyon başvurusu yapan emekli hak sahiplerine ücretleri, başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde peşin olarak ödemeler yapılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT emeklilere sunduğu avantajlı fırsatla emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Öte yandan, promosyon alan vatandaşlar kargo, havale, online ticaret ve ATM'den ücretsiz maaş çekme gibi ayrıcalıklara sahip olacak. Peki Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır?

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri detaylarıyla birlikte merak ediliyor. Haberimizde Emekli promosyonları PTT'den ne zaman yatacak? Emekli promosyonları nasıl alınır? Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.