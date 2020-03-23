Bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Corona virüsü sebebiyle bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar

Ülkemizde corona virüsü önlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Hal böyleyken corona virüsü ile mücadele kapsamında pek çok değişikliğe gidildi. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar çalışma saatleri değişikliğine gitti. Haftanın ilk gününde bankalarda işi olan vatandaşlar ise 'Bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorularının yanıtını araştırıyor. Buna göre, banka çalışma saatleri değişti mi? Haberimizin içerisinden Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

BUGÜN BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Corona virüsü sebebiyle ülkemizde pek çok alanda değişim ve dönüşüme gidildi. Bunlardan bir tanesi de banka mesai saatlerinde meydana gelen değişiklikler oldu.

Peki, banka çalışma saatleri değişti mi?

İşte Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…