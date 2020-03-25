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ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyonu 2020 ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

Türkiye’de 12 milyon vatandaşın yararlanacağı ödemeleri için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kaldırıldığını açıkladığını belirtirken, emeklilerle üç yılında ardından maaş için yeniden anlaşma masasına oturan bankalar 2020 ödemeleri için hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan PTT ise emekli maaşları için ödemelere başladığını açıkladı. Peki, Emekli promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Haberimizin içerisinden emekli promosyonları ile ilgili haberlerine ulaşabilir, emekli promosyonu 2020 ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 11:01 ABONE OL
Emekli promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyonu 2020 ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, emekli promosyonları ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Bilindiği üzere SGK ile bankalar arasında 2017 yılında imzalanan anlaşma 2020 yılı itibariyle sona ermişti. Bankalar emekli maaşı alan vatandaşlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek adına sıraya girmişlerdi. Söz konusu uygulama ile birlikte bankalar emeklilere maaşları için 300 ila 1000 lira arasında promosyon ödemeleri verirken, hangi bankanın ne kadar ödemeye yapacağı ise merak konusu oldu. Peki, ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlarken, gelen haberine göre, PTT emekli maaş promosyon bedelini ödemeye başlıyor. İşte PTT'den yapılan o açıklama ve hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti verecek? sorusunun yanıtı…

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Emekli promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyonu 2020 ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?
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