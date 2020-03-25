Emekli promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyonu 2020 ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu verecek?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, emekli promosyonları ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Bilindiği üzere SGK ile bankalar arasında 2017 yılında imzalanan anlaşma 2020 yılı itibariyle sona ermişti. Bankalar emekli maaşı alan vatandaşlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek adına sıraya girmişlerdi. Söz konusu uygulama ile birlikte bankalar emeklilere maaşları için 300 ila 1000 lira arasında promosyon ödemeleri verirken, hangi bankanın ne kadar ödemeye yapacağı ise merak konusu oldu. Peki, emekli promosyon ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Promosyon ödemeleri 1 Mart itibariyle başlarken, gelen son dakika haberine göre, PTT emekli maaş promosyon bedelini ödemeye başlıyor. İşte PTT'den yapılan o açıklama ve hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti verecek? sorusunun yanıtı…