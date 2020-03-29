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1 Nisan’da sona eriyor

'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kullanılması zorunluğu uygulanıyor. Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan’da sona erecek.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 13:04 ABONE OL
Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan’da sona eriyor

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erecek.

Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor.

Malatya'da otomobil lastik satıcısı Mahmut Özdoğan, kış lastiğinin önemine temas ederek, araçlarda kış lastiği kullanmanın avantajlarını dile getirip, "Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlanır. Islak yollar üzerinde daha kısa fren mesafeleri sağlar. Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar" dedi.

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Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan’da sona eriyor
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