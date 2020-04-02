Son dakika Euro ve Dolar fiyatları ani iniş çıkışları devam ediyor! 2 Nisan 2020 Bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL?

Dünya üzerindeki corona virüsü salgını her türlü piyasayı ve döviz kurlarını doğrudan etkilerken bir yandan da son dakika Euro ve dolar fiyatları yatırımcıların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu noktada pek çok vatandaş Euro ve dolar fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını merakla araştırıyordu. Son olarak analistler tarafından yapılan yorumlara göre Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor. Peki, Euro ve dolar ne kadar, kaç tl oldu? Haberimiz içerisinden dolar fiyatları, Euro fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilir, son dakika gelişmelerini gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR VE EURO FİYATLARI 2 NİSAN PERŞEMBE 2020

İşte 2 NİSAN 2020 Perşembe tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...