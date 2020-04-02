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fiyatları ani iniş çıkışları devam ediyor! 2 2020 ve , kaç TL?

Piyasalardaki hareketlilikleri nedeniyle fiyatları üzerindeki yaşanan anlık değişimler büyük ve küçük ölçekli birçok yatırımcının araştırma konusu haline geliyor. Dünya corona virüsü nedeniyle krize doğru sürüklenirken bu kez "görünmez düşman" küresel ekonomide tehlike çanlarını çaldı. Durum böyle olunca da ellerinde dolar bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden "2 Dolar ve oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı. Sizler için hazırladığımız haberimizde " ve , kaç TL" sorusunun yanıtına, canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir. Son dakika haberleri ile döviz kurları üzerindeki hareketleri gözlemleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:41 ABONE OL
Son dakika Euro ve Dolar fiyatları ani iniş çıkışları devam ediyor! 2 Nisan 2020 Bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL?

Dünya üzerindeki corona virüsü salgını her türlü piyasayı ve döviz kurlarını doğrudan etkilerken bir yandan da fiyatları yatırımcıların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu noktada pek çok vatandaş Euro ve dolar fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını merakla araştırıyordu. Son olarak analistler tarafından yapılan yorumlara göre Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor. Peki, Euro ve , kaç tl oldu? Haberimiz içerisinden dolar fiyatları, Euro fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilir, son dakika gelişmelerini gözlemleyebilirsiniz…

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR VE EURO FİYATLARI 2 NİSAN PERŞEMBE 2020

İşte 2 2020 Perşembe tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...

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Son dakika Euro ve Dolar fiyatları ani iniş çıkışları devam ediyor! 2 Nisan 2020 Bugün Euro ve Dolar ne kadar, kaç TL?
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