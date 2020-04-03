Krediler ertelendi mi? 2020 Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Hangi bankalar erteleme yapıyor?

Kredi ya da kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmediği merak eden milyonlarca vatandaş konuyla alakalı olarak internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların yaptığı açıklamalara göre corona virüs ile mücadele sürecinde ödemelerin akıbeti paylaşılan destek paketi kapsamında neticeye kavuşmuştu. Bunun üzerine "kredi kartı borçları ertelendi mi?" sorusu internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Peki, Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Hangi banka kredi borçlarını erteledi? İşte, Konuya ilişkin tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Binlerce vatandaşın yüzünü güldüren ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte biraz olsun rahatlamalarını sağlayacak olan kredi erteleme kampanyaları bankalar tarafından müşterilerine duyuruldu. İşte konuya dair tüm detaylar…