Halkbank Esnaf Kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında pek çok kamu bankası, esnafların ihtiyaçlarını sağlaması kapsamında kolay kredi sağlamak için bir dizi ekonomi paketi açıkladı. Halkbank'ın yaptığı esnaf destek kredisine ise talep yağıyor. Sadece ilk 2 günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvurusu 2020 başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredileri ne zaman verilecek? Haberimizin içerisinden Halkbank esnaf kredisi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, detayları öğrenebilirsiniz…

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Halkbank'ın esnaf destek kredisine talep yağıyor. İki günde 26 bin kişi başvuru yaptı. Hafta sonu mesaisi yapan banka, başvuruları inceleyip pazartesi gününden itibaren kredileri vermeye başladı Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmak için SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor.

Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.