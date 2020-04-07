SON DAKİKA HABERİ: 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama sayfası! 1000 TL yardım parası nasıl alınır, başvuru nereden yapılır ve şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen bin liralık sosyal yardım parası desteği hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İhtiyaç sahibi 2 milyon aileye dağıtılacak olan 1000 TL'lik sosyal yardım parası ödemeleri E Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebiliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından sürece dair detaylar kamuoyuna duyurulmuştu. Bu yönde, ihtiyaç sahibi olan ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlar da '1000 TL sosyal yardım parası kimlere verilecek, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?' sorularına yanıt arayama başladı.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR?

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından otomatik olarak belirlendi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA E DEVLET EKRANI! 6 NİSAN

Gelen son dakika haberine göre, yardımı hak edip etmediğini bilmeyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından E Devlet sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, 6 Nisan sosyal yardım parası nasıl alınır, şartları neler? 1000 TL yardım parasından kimler yararlanacak ve ne zaman verilecek?

İşte, 1000 TL sosyal yardım parası E Devlet sorgulama sayfası ile sürece dair tüm merak edilenler!