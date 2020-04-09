SON DAKİKA: E Devlet Açık Kapı maddi para yardımı başvuruları nereden yapılır? Açık kapı para yardımı başvuru ekranı 9 Nisan

Tüm dünya ve Türkiye'nin ortak problemi haline gelen corona virüs salgını gün geçtikçe etkilerini arttırmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, durumu olmayan vatandaşların ihtiyaç talepleri de artıyor. İçişleri Bakanlığı'nın Açık Kapı uygulaması ile vatandaşlar valiliklere olan taleplerini kolayca iletebiliyor, sorgulamalarını gerçekleştirebiliyor. Bu noktada çok sayıda vatandaş, ' E Devlet Açık Kapı maddi yardım başvuruları nereden yapılır, Açık Kapı para yardımı başvuru ekranı' aratmalarını gerçekleştiriyorlar. Konuyla ilgili ayrıntılara, son dakika gelişmelerine ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya haberimizin içerisinde yer verdik…

AÇIK KAPI NEDİR? AÇIK KAPI PARA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Açık Kapı uygulaması, İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için oluşturulmuştur. Özellikle corona virüs salgınının pek çok vatandaşın maddi durumunu engellemesi, uygulamaya olan talebi arttırmıştır.

Açık Kapı projesi ile vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Talepler, geliştirilen internet uygulaması ve Açık Kapı Mobil uygulaması ile yapılabilmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadele amacıyla EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplanan veriler belirlenen vaka durumlarına göre proje üzerinden raporlanmaktadır.

81 il valiliğinde ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde toplamda 48 merkez ilçe kaymakamlığında, tasarlanmış olan çalışma konseptine uygun olarak Açık Kapı Birimleri oluşturulmuştur. Valiliklerde 5, kaymakamlıklarda 3 personel görevlendirilmiştir. Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sisteme kaydedilmekte ve ilgili birimlere yönlendirilmekte, vatandaşa "Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz." bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılmaktadır. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. Vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebilmektedir.