SON DAKİKA: Açık Kapı sosyal yardım başvurusu E Devlet ile yap! Açık Kapı maddi yardım parası başvurusu nedir, nasıl yapılır ve şartları neler?

Son dakika haberleri... Türkiye, corona virüsü karşısında aldığı tedbirler ile en çok öne çıkan ülkelerden birisi oldu. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı'nın 2017'de kurduğu ve şu anda da aktif olarak erişime sunulan Açık Kapı sosyal yardım projesi de bunun en dikkat çeken örneklerinden birisi durumunda. Açık Kapı başvuru ekranı ile vatandaşlar valiliklere taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebiliyor. Öte yandan, başvuru sorgulama işlemleri de buradan görüntülenebiliyor. Bu noktada, Açık Kapı sosyal yardım başvuru ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

AÇIK KAPI PROJESİ NEDİR?

Açık Kapı uygulaması, İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için oluşturulmuştur. Özellikle corona virüs salgınının pek çok vatandaşın maddi durumunu engellemesi, uygulamaya olan talebi arttırmıştır.

AÇIK KAPI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLER FAYDALANACAK?

Haberimizden, son dakika detayları ile İçişleri Bakanlığı'nın bu sosyal yardım projesi hakkında bilgi edinebilir 'Açık Kapı sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' sorularının cevabını bulabilirsiniz.

İşte, 10 Nisan E Devlet ile Açık Kapı projesi başvuru ekranı, şartları ve tüm her şey!