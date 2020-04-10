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: sosyal yardım başvurusu E Devlet ile yap! Açık Kapı maddi yardım parası başvurusu nedir, nasıl yapılır ve şartları neler?

haberleri... Ülkemizde corona virüsün tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi de İçişleri Bakanlığı'nın 2017'de başlattığı ve şu an yürürlükte olan projesi olarak öne çıkıyor. Açık Kapı uygulaması aracılığı ile vatandaşlar kolay ve hızlı bir şekilde valiliklere olan taleplerini kolaylıkla iletebiliyor. Öte yandan, sorgulama işlemlerini de bu uygulama aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan ve hizmete sunulan Açık Kapı uygulamasında başvurular E Devlet ve acikkapi.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Bu noktada, 'Açık Kapı sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanacak ve şartları neler?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, Açık Kapı uygulaması nedir, başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve kimler faydalanacak? İşte, 10 Nisan E Devlet Açık Kapı başvuru ekranı ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 07:43 ABONE OL
SON DAKİKA: Açık Kapı sosyal yardım başvurusu E Devlet ile yap! Açık Kapı maddi yardım parası başvurusu nedir, nasıl yapılır ve şartları neler?

haberleri... Türkiye, corona virüsü karşısında aldığı tedbirler ile en çok öne çıkan ülkelerden birisi oldu. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı'nın 2017'de kurduğu ve şu anda da aktif olarak erişime sunulan sosyal yardım projesi de bunun en dikkat çeken örneklerinden birisi durumunda. Açık Kapı başvuru ekranı ile vatandaşlar valiliklere taleplerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebiliyor. Öte yandan, başvuru sorgulama işlemleri de buradan görüntülenebiliyor. Bu noktada, Açık Kapı sosyal yardım başvuru ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

AÇIK KAPI PROJESİ NEDİR?

Açık Kapı uygulaması, İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için oluşturulmuştur. Özellikle corona virüs salgınının pek çok vatandaşın maddi durumunu engellemesi, uygulamaya olan talebi arttırmıştır.

AÇIK KAPI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLER FAYDALANACAK?

Haberimizden, son dakika detayları ile İçişleri Bakanlığı'nın bu sosyal yardım projesi hakkında bilgi edinebilir 'Açık Kapı sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' sorularının cevabını bulabilirsiniz.

İşte, 10 Nisan E Devlet ile Açık Kapı projesi başvuru ekranı, şartları ve tüm her şey!

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SON DAKİKA: Açık Kapı sosyal yardım başvurusu E Devlet ile yap! Açık Kapı maddi yardım parası başvurusu nedir, nasıl yapılır ve şartları neler?
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